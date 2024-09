Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Investoren trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Xiaomi

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Xiaomi gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Xiaomi-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 2,27 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 16:01 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 0,5 Prozent auf 2,27 EUR. In der Spitze büßte die Xiaomi-Aktie bis auf 2,26 EUR ein. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 2,28 EUR. Der Tagesumsatz der Xiaomi-Aktie belief sich zuletzt auf 37.316 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.05.2024 bei 2,39 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,33 Prozent könnte die Xiaomi-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 1,38 EUR fiel das Papier am 22.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Xiaomi-Aktie 39,16 Prozent sinken.

Am 21.08.2024 lud Xiaomi zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das EPS wurde auf 0,22 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Xiaomi 0,16 HKD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 27,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 95,95 Mrd. HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 75,21 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 19.11.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,763 CNY je Aktie in den Xiaomi-Büchern.

