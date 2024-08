Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi verteuert sich am Nachmittag

Xiaomi im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Xiaomi. Zuletzt konnte die Aktie von Xiaomi zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 1,5 Prozent auf 2,08 EUR.

Die Xiaomi-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 15:56 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 2,08 EUR. Die Xiaomi-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 2,10 EUR aus. Bei 2,01 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 56.128 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 2,39 EUR erreichte der Titel am 14.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 14,85 Prozent Plus fehlen der Xiaomi-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,31 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 37,02 Prozent könnte die Xiaomi-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte Xiaomi 0,000 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 23.05.2024 lud Xiaomi zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Xiaomi hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,18 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,19 HKD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 82,15 Mrd. HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 68,14 Mrd. HKD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 19.11.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Xiaomi ein EPS in Höhe von 0,669 CNY in den Büchern stehen haben wird.

