Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Donnerstagmittag mit Abschlägen

21.08.25 12:06 Uhr
Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Donnerstagmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Xiaomi gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Xiaomi-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 5,64 EUR.

Xiaomi
5,67 EUR -0,07 EUR -1,29%
Die Xiaomi-Aktie musste um 11:48 Uhr im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 5,64 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Xiaomi-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 5,63 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,67 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 38.716 Xiaomi-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 31,15 Prozent über dem aktuellen Kurs der Xiaomi-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.08.2024 bei 2,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 64,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 HKD an Xiaomi-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CNY.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Xiaomi am 19.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Xiaomi ein EPS von 0,18 HKD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Xiaomi in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 52,32 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 125,13 Mrd. HKD im Vergleich zu 82,15 Mrd. HKD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Xiaomi am 24.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 26.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Xiaomi.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Xiaomi-Gewinn in Höhe von 1,61 CNY je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

