Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi steigt am Nachmittag

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Xiaomi. Die Aktie legte zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 0,5 Prozent auf 5,17 EUR zu.

Die Aktie notierte um 16:07 Uhr mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 5,17 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Xiaomi-Aktie bei 5,17 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 5,13 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 23.980 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 7,40 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 43,01 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,88 EUR am 23.10.2024. Mit Abgaben von 44,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 HKD an Xiaomi-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CNY.

Xiaomi ließ sich am 19.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 HKD gegenüber 0,22 HKD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Xiaomi im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 125,13 Mrd. HKD. Im Vorjahresviertel waren 95,95 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die Xiaomi-Bilanz für Q3 2025 wird am 24.11.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,62 CNY je Aktie in den Xiaomi-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

BYD-Aktie trotzdem fester: Preiskrieg, Regulierung und Buffett-Ausverkauf belasten den chinesischen E-Autobauer

Tesla-Aktie im Blick: Xiaomi kauft drei Model Y - und zeigt Respekt für den Konkurrenten

BYD-Aktie nach Auslieferungszahlen weiter unter Druck: Verkaufsrückgang stoppt Wachstum