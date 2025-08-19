Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi tendiert am Nachmittag tiefer

So bewegt sich Xiaomi

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Xiaomi. Zuletzt fiel die Xiaomi-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 5,68 EUR ab.

Die Xiaomi-Aktie wies um 15:51 Uhr Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 5,68 EUR abwärts. Im Tief verlor die Xiaomi-Aktie bis auf 5,63 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 5,67 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 43.070 Xiaomi-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 7,40 EUR markierte der Titel am 18.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 30,27 Prozent Plus fehlen der Xiaomi-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 22.08.2024 auf bis zu 2,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Xiaomi-Aktie liegt somit 184,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Xiaomi-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 HKD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Xiaomi am 19.08.2025. Das EPS lag bei 0,50 HKD. Im letzten Jahr hatte Xiaomi einen Gewinn von 0,18 HKD je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 52,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 125,13 Mrd. HKD umgesetzt, gegenüber 82,15 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 24.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 26.08.2026.

Experten gehen davon aus, dass Xiaomi im Jahr 2025 1,61 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

