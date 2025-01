Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi präsentiert sich am Mittwochmittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von Xiaomi gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im Frankfurt-Handel gewannen die Xiaomi-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Um 11:54 Uhr wies die Xiaomi-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 4,38 EUR nach oben. Die Xiaomi-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,40 EUR. Bei 4,40 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 13.420 Xiaomi-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,63 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.01.2025 erreicht. Gewinne von 5,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,43 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 67,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Xiaomi-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 HKD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Xiaomi am 18.11.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,23 HKD, nach 0,21 HKD im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 100,66 Mrd. HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 31,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Xiaomi einen Umsatz von 76,54 Mrd. HKD eingefahren.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.03.2025 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Xiaomi-Aktie in Höhe von 0,817 CNY im Jahr 2024 aus.

