Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi haussiert am Montagnachmittag

So bewegt sich Xiaomi

Die Aktie von Xiaomi gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Xiaomi nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie zuletzt 5,7 Prozent auf 2,04 EUR.

Die Xiaomi-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 16:04 Uhr 5,7 Prozent im Plus bei 2,04 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Xiaomi-Aktie bei 2,04 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2,01 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 33.030 Xiaomi-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.05.2024 bei 2,39 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,39 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.07.2023 bei 1,26 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,04 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 CNY im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je Xiaomi-Aktie.

Xiaomi veröffentlichte am 23.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,17 CNY je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 75,88 Mrd. CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 27,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59,67 Mrd. CNY in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.08.2024 erfolgen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,669 CNY je Xiaomi-Aktie.

