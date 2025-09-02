Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi wird am Nachmittag ausgebremst
Die Aktie von Xiaomi gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Xiaomi-Aktie musste zuletzt im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 6,15 EUR.
Um 15:57 Uhr rutschte die Xiaomi-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 0,6 Prozent auf 6,15 EUR ab. In der Spitze büßte die Xiaomi-Aktie bis auf 6,10 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,21 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Xiaomi-Aktien beläuft sich auf 26.951 Stück.
Am 18.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Xiaomi-Aktie somit 16,84 Prozent niedriger. Am 21.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 2,26 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Xiaomi-Aktie 172,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CNY, nach 0,000 HKD im Jahr 2024.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Xiaomi am 19.08.2025 vor. Das EPS lag bei 0,50 HKD. Im letzten Jahr hatte Xiaomi einen Gewinn von 0,22 HKD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 30,41 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 125,13 Mrd. HKD, während im Vorjahreszeitraum 95,95 Mrd. HKD ausgewiesen worden waren.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Xiaomi wird am 24.11.2025 gerechnet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,62 CNY je Aktie belaufen.
