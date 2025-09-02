Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Vormittag mit Einbußen

Xiaomi im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Xiaomi. Die Aktionäre schickten das Papier von Xiaomi nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 6,13 EUR.

Am 18.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,40 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Xiaomi-Aktie 20,61 Prozent zulegen. Am 21.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,26 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 63,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Xiaomi-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten Xiaomi-Aktionäre 0,000 HKD je Wertpapier.

Xiaomi veröffentlichte am 19.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Xiaomi ein EPS von 0,22 HKD je Aktie vermeldet. Xiaomi hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 125,13 Mrd. HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 30,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 95,95 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren.

Xiaomi dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 24.11.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Xiaomi-Aktie in Höhe von 1,62 CNY im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

