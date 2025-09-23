Value-Stars-Kolumne

Die Politik der US-Regierung hat deutliche Effekte auf den Euro-Dollar-Wechselkurs, für Europa sind diese ebenfalls schmerzhaft. Im Moment entscheidet sich, ob der Euro den Aufwertungstrend weiter fortsetzt.

Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

Am sichtbarsten sind die Folgen der Trump-Politik und des Dauerdrucks auf die FED, der nun zu einer ersten Zinssenkung geführt hat, am Euro-Dollar-Wechselkurs. Der Euro hat seit Jahresbeginn um 14 % aufgewertet. Infolgedessen berichten immer mehr Unternehmen von negativen Auswirkungen, zumal der Effekt im US-Geschäft durch die Zölle noch substanziell verstärkt wird. Die Schmerzgrenze scheint erreicht [...]

