Euro: Die Schmerzgrenze ist erreicht
Die Politik der US-Regierung hat deutliche Effekte auf den Euro-Dollar-Wechselkurs, für Europa sind diese ebenfalls schmerzhaft. Im Moment entscheidet sich, ob der Euro den Aufwertungstrend weiter fortsetzt.
Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlageexperte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.
Am sichtbarsten sind die Folgen der Trump-Politik und des Dauerdrucks auf die FED, der nun zu einer ersten Zinssenkung geführt hat, am Euro-Dollar-Wechselkurs. Der Euro hat seit Jahresbeginn um 14 % aufgewertet. Infolgedessen berichten immer mehr Unternehmen von negativen Auswirkungen, zumal der Effekt im US-Geschäft durch die Zölle noch substanziell verstärkt wird. Die Schmerzgrenze scheint erreicht [...]
