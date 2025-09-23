So viel Gewinn hätte ein Investment in Bitcoin Cash von vor 1 Jahr eingefahren

Kryptowährungen

Vor Jahren Bitcoin Cash gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Gestern vor 1 Jahr kostete ein Bitcoin Cash 346,00 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in BCH vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,890 Bitcoin Cash. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.717,64 USD, da sich der Wert eines Coins am 21.09.2025 auf 594,29 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 71,76 Prozent angewachsen.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 08.04.2025 erreicht und liegt bei 268,84 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 18.09.2025 bei 624,46 USD.

Redaktion finanzen.net