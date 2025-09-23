DAX23.527 -0,5%ESt505.442 -0,3%Top 10 Crypto15,33 -3,4%Dow46.379 +0,1%Nas22.767 +0,6%Bitcoin95.361 -2,9%Euro1,1797 +0,4%Öl66,61 -0,1%Gold3.747 +1,7%
Profitabler ETC-Einstieg?

So lohnend wäre ein Investment in Ethereum Classic von vor 1 Jahr gewesen

22.09.25 19:43 Uhr
So lohnend wäre ein Investment in Ethereum Classic von vor 1 Jahr gewesen | finanzen.net

Diesen Gewinn hätte ein frühes Engagement in Ethereum Classic gebracht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
ETC/USD (Ethereum Classic-US-Dollar)
18,5036 USD -1,4144 USD -7,10%
Charts|News

Am 21.09.2024 notierte Ethereum Classic bei 19,40 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1.000 USD in ETC investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 51,54 Ethereum Classic. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.026,58 USD, da sich der Wert von Ethereum Classic am 21.09.2025 auf 19,92 USD belief. Mit einer Performance von +2,66 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Bei 14,04 USD erreichte der Coin am 08.04.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Bei 38,51 USD erreichte die Kryptowährung am 06.12.2024 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com