Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Mittwochmittag auf Höhenflug

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Xiaomi. Zuletzt ging es für das Xiaomi-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 6,6 Prozent auf 5,45 EUR.

Um 12:03 Uhr konnte die Aktie von Xiaomi zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 6,6 Prozent auf 5,45 EUR. Der Kurs der Xiaomi-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 5,45 EUR zu. Mit einem Wert von 5,42 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 129.718 Xiaomi-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 7,40 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Xiaomi-Aktie 35,79 Prozent zulegen. Bei 1,69 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Xiaomi-Aktie derzeit noch 68,97 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Xiaomi-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Xiaomi am 18.03.2025 vor. Xiaomi hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,39 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,20 HKD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Xiaomi mit einem Umsatz von insgesamt 117,88 Mrd. HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 79,18 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren, um 48,88 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 21.05.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,34 CNY je Xiaomi-Aktie.

