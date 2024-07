Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Xiaomi im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Xiaomi.

Um 15:47 Uhr rutschte die Xiaomi-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 1,5 Prozent auf 2,01 EUR ab. Das Tagestief markierte die Xiaomi-Aktie bei 1,98 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,99 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 21.210 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Bei 2,39 EUR erreichte der Titel am 14.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Xiaomi-Aktie derzeit noch 19,15 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,26 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Xiaomi-Aktie derzeit noch 37,11 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten Xiaomi-Aktionäre 0,000 CNY je Wertpapier.

Xiaomi veröffentlichte am 23.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Xiaomi 0,17 CNY je Aktie erwirtschaftet. Xiaomi hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 75,88 Mrd. CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 27,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 59,67 Mrd. CNY erwirtschaftet worden waren.

Xiaomi dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 21.08.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,668 CNY je Xiaomi-Aktie.

