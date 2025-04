Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi tendiert am Donnerstagnachmittag fester

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 5,59 EUR.

Die Xiaomi-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 15:58 Uhr in Grün und gewann 1,8 Prozent auf 5,59 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Xiaomi-Aktie bei 5,59 EUR. Bei 5,45 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 56.180 Xiaomi-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.03.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 32,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 1,69 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Xiaomi-Aktie 230,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Xiaomi-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 HKD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY aus.

Xiaomi gewährte am 18.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,39 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Xiaomi 0,20 HKD je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 117,88 Mrd. HKD gegenüber 79,18 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.05.2025 erfolgen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,34 CNY je Xiaomi-Aktie.

