Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Montagnachmittag im Minus

25.08.25 16:10 Uhr
Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Montagnachmittag im Minus

Die Aktie von Xiaomi gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Xiaomi nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 5,80 EUR.

Die Xiaomi-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 15:42 Uhr um 0,2 Prozent auf 5,80 EUR ab. Im Tief verlor die Xiaomi-Aktie bis auf 5,80 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,86 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 130.351 Xiaomi-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 7,40 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,55 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.09.2024 bei 2,08 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Xiaomi-Aktie 64,22 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 HKD an Xiaomi-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

Xiaomi gewährte am 19.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,50 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Xiaomi 0,22 HKD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 30,41 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 125,13 Mrd. HKD, während im Vorjahreszeitraum 95,95 Mrd. HKD ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Xiaomi am 24.11.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 26.08.2026.

Experten gehen davon aus, dass Xiaomi im Jahr 2025 1,61 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Iryna Imago / Shutterstock.com

