Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Nachmittag im Keller

Die Aktie von Xiaomi gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Xiaomi-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 6,6 Prozent im Minus bei 2,38 EUR.

Der Xiaomi-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Um 16:07 Uhr verlor das Papier 6,6 Prozent auf 2,38 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Xiaomi-Aktie bisher bei 2,35 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 2,37 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 80.429 Xiaomi-Aktien.

Am 24.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 2,55 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,05 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Xiaomi-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,40 EUR. Dieser Wert wurde am 27.09.2023 erreicht. Derzeit notiert die Xiaomi-Aktie damit 70,75 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 21.08.2024 lud Xiaomi zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das EPS lag bei 0,22 HKD. Im letzten Jahr hatte Xiaomi einen Gewinn von 0,16 HKD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 95,95 Mrd. HKD – ein Plus von 27,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Xiaomi 75,21 Mrd. HKD erwirtschaftet hatte.

Xiaomi dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 19.11.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Xiaomi einen Gewinn von 0,763 CNY je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

