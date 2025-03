Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Mittwochmittag in Grün

Kurs der Xiaomi

Die Aktie von Xiaomi gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im Frankfurt-Handel gewannen die Xiaomi-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Xiaomi nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie um 11:59 Uhr 1,1 Prozent auf 6,47 EUR. Die Xiaomi-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 6,47 EUR aus. Bei 6,45 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via Frankfurt 11.816 Xiaomi-Aktien umgesetzt.

Bei 7,40 EUR markierte der Titel am 18.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Xiaomi-Aktie derzeit noch 14,38 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,69 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 73,87 Prozent.

Xiaomi-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 HKD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

Am 18.03.2025 hat Xiaomi in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,20 HKD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Xiaomi mit einem Umsatz von insgesamt 117,88 Mrd. HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 79,18 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren, um 48,88 Prozent gesteigert.

Xiaomi dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 21.05.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,29 CNY je Aktie belaufen.

