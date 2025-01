Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi zieht am Mittag an

So entwickelt sich Xiaomi

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Xiaomi. Zuletzt ging es für das Xiaomi-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 4,53 EUR.

Die Xiaomi-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 11:43 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 4,53 EUR. Kurzfristig markierte die Xiaomi-Aktie bei 4,57 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,54 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 107.811 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Am 06.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 4,63 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,20 Prozent hinzugewinnen. Am 05.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,43 EUR ab. Abschläge von 68,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Xiaomi-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CNY belaufen.

Xiaomi veröffentlichte am 18.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,23 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Xiaomi 0,21 HKD je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 31,51 Prozent auf 100,66 Mrd. HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 76,54 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Die Xiaomi-Bilanz für Q4 2024 wird am 25.03.2025 erwartet.

In der Xiaomi-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,817 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

