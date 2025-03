Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Donnerstagvormittag billiger

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie notierte zuletzt im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 4,5 Prozent auf 6,16 EUR.

Der Xiaomi-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Um 09:21 Uhr verlor das Papier 4,5 Prozent auf 6,16 EUR. Die Xiaomi-Aktie gab in der Spitze bis auf 6,10 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,20 EUR. Zuletzt wechselten 21.244 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.03.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,10 Prozent über dem aktuellen Kurs der Xiaomi-Aktie. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,69 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Xiaomi-Aktie 264,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Xiaomi-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 HKD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY aus.

Am 18.03.2025 hat Xiaomi in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Xiaomi hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,39 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,20 HKD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 117,88 Mrd. HKD – ein Plus von 48,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Xiaomi 79,18 Mrd. HKD erwirtschaftet hatte.

Die Xiaomi-Bilanz für Q1 2025 wird am 21.05.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Xiaomi im Jahr 2025 1,29 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

