Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi tendiert am Dienstagmittag fester

Die Aktie von Xiaomi zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Xiaomi legte zuletzt zu und stieg im Frankfurt-Handel um 3,5 Prozent auf 4,74 EUR.

Im Frankfurt-Handel gewannen die Xiaomi-Papiere um 11:52 Uhr 3,5 Prozent. Die Xiaomi-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,78 EUR an. Mit einem Wert von 4,67 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 201.617 Xiaomi-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 4,78 EUR erreichte der Titel am 28.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Xiaomi-Aktie mit einem Kursplus von 0,81 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,43 EUR. Dieser Wert wurde am 05.02.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Xiaomi-Aktie 69,93 Prozent sinken.

Nachdem Xiaomi seine Aktionäre 2023 mit 0,000 HKD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten.

Xiaomi gewährte am 18.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,23 HKD, nach 0,21 HKD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 31,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 100,66 Mrd. HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 76,54 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die Xiaomi-Bilanz für Q4 2024 wird am 25.03.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Xiaomi ein EPS in Höhe von 0,817 CNY in den Büchern stehen haben wird.

