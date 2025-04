Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi gibt am Montagvormittag nach

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Xiaomi. Die Aktie verlor zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 0,7 Prozent auf 5,42 EUR.

Die Xiaomi-Aktie notierte um 09:18 Uhr im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 5,42 EUR. Die Abwärtsbewegung der Xiaomi-Aktie ging bis auf 5,42 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,46 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 13.527 Xiaomi-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.03.2025 erreicht. 36,49 Prozent Plus fehlen der Xiaomi-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 1,69 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 68,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Xiaomi-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Xiaomi-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CNY belaufen.

Xiaomi ließ sich am 18.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,20 HKD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 117,88 Mrd. HKD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Xiaomi 79,18 Mrd. HKD umgesetzt.

Voraussichtlich am 21.05.2025 dürfte Xiaomi Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Xiaomi-Aktie in Höhe von 1,34 CNY im Jahr 2025 aus.

