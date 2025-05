Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Mittag tiefer

Notierung im Blick

Die Aktie von Xiaomi gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Xiaomi-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 5,73 EUR ab.

Das Papier von Xiaomi befand sich um 11:58 Uhr im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 0,8 Prozent auf 5,73 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Xiaomi-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 5,65 EUR aus. Bei 5,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 41.940 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Am 18.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 29,09 Prozent Plus fehlen der Xiaomi-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 1,69 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Xiaomi-Aktie 239,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten Xiaomi-Aktionäre 0,000 HKD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Xiaomi am 27.05.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,47 HKD. Im Vorjahresviertel waren 0,18 HKD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 44,85 Prozent auf 118,99 Mrd. HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 82,15 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Am 27.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Xiaomi veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,52 CNY je Xiaomi-Aktie.

