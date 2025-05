Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi verzeichnet am Freitagvormittag Verluste

Aktie im Blick

Die Aktie von Xiaomi gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Xiaomi-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung zuletzt um 2,2 Prozent auf 5,65 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Xiaomi nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie um 09:22 Uhr 2,2 Prozent auf 5,65 EUR. Die Abwärtsbewegung der Xiaomi-Aktie ging bis auf 5,65 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 5,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 12.225 Xiaomi-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 7,40 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Xiaomi-Aktie derzeit noch 30,91 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (1,69 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 70,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Xiaomi-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 HKD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

Xiaomi ließ sich am 27.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,47 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,18 HKD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 118,99 Mrd. HKD – ein Plus von 44,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Xiaomi 82,15 Mrd. HKD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 27.08.2025 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Xiaomi-Aktie in Höhe von 1,52 CNY im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Xiaomi-Aktie in Grün: Xiaomi mit Zuwächsen bei Umsatz und Gewinn

Ausblick: Xiaomi präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Xiaomi-Aktie mit deutlichen Verlusten: Anleger vermissen wichtige Infos für Launch von neuem Tesla-Konkurrent