Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Freitagnachmittag mit KursVerlusten

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Xiaomi. Die Aktie verlor zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 1,7 Prozent auf 5,68 EUR.

Um 16:03 Uhr ging es für die Xiaomi-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 5,68 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Xiaomi-Aktie bisher bei 5,65 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 58.532 Xiaomi-Aktien.

Am 18.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 30,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Xiaomi-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,69 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Xiaomi-Aktie ist somit 70,24 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Xiaomi-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 HKD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY aus.

Am 27.05.2025 hat Xiaomi die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,47 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,18 HKD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 118,99 Mrd. HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 82,15 Mrd. HKD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 27.08.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,52 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Xiaomi-Aktie in Grün: Xiaomi mit Zuwächsen bei Umsatz und Gewinn

Xiaomi-Aktie mit deutlichen Verlusten: Anleger vermissen wichtige Infos für Launch von neuem Tesla-Konkurrent

Xiaomi-Aktie gesucht: Milliardeninvestition in eigene Chips