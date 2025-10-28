DAX24.279 -0,1%Est505.705 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,67 -1,7%Nas23.637 +1,9%Bitcoin98.218 +0,3%Euro1,1660 +0,1%Öl64,71 -1,6%Gold3.908 -2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Beyond Meat A2N7XQ NVIDIA 918422 Amazon 906866 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Porsche vz. PAG911 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX grenzt Verluste ein -- Asiens Börsen schließen im Minus -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Deutsche Börse wächst langsamer -- Hypoport, Telekom, NVIDIA, Symrise, Siltronic, HSBC, TKMS im Foku
Top News
Ausblick: adidas stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor Ausblick: adidas stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Ausblick: Mercedes-Benz Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: Mercedes-Benz Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!
Notierung im Blick

Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Dienstagvormittag mit Abschlägen

28.10.25 09:22 Uhr
Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Dienstagvormittag mit Abschlägen

Die Aktie von Xiaomi gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Xiaomi-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung zuletzt um 2,5 Prozent auf 4,95 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Xiaomi
4,93 EUR -0,15 EUR -2,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Xiaomi-Aktie wies um 09:11 Uhr Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 4,95 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Xiaomi-Aktie bei 4,93 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 4,93 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 32.889 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Am 18.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,40 EUR an. Mit einem Zuwachs von 49,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 28.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,02 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Xiaomi-Aktie 64,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 HKD an Xiaomi-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CNY.

Am 19.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 HKD. Im Vorjahresviertel waren 0,22 HKD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 30,41 Prozent auf 125,13 Mrd. HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 95,95 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Xiaomi wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 24.11.2025 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Xiaomi einen Gewinn von 1,62 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

BYD-Aktie trotzdem fester: Preiskrieg, Regulierung und Buffett-Ausverkauf belasten den chinesischen E-Autobauer

Tesla-Aktie im Blick: Xiaomi kauft drei Model Y - und zeigt Respekt für den Konkurrenten

BYD-Aktie nach Auslieferungszahlen weiter unter Druck: Verkaufsrückgang stoppt Wachstum

Ausgewählte Hebelprodukte auf Xiaomi

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Xiaomi

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Iryna Imago / Shutterstock.com

Nachrichten zu Xiaomi

DatumMeistgelesen
Wer­bung