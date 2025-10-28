Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Dienstagvormittag mit Abschlägen

Notierung im Blick

Die Aktie von Xiaomi gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Xiaomi-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung zuletzt um 2,5 Prozent auf 4,95 EUR ab.

Die Xiaomi-Aktie wies um 09:11 Uhr Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 4,95 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Xiaomi-Aktie bei 4,93 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 4,93 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 32.889 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Am 18.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,40 EUR an. Mit einem Zuwachs von 49,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 28.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,02 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Xiaomi-Aktie 64,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 HKD an Xiaomi-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CNY.

Am 19.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 HKD. Im Vorjahresviertel waren 0,22 HKD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 30,41 Prozent auf 125,13 Mrd. HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 95,95 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Xiaomi wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 24.11.2025 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Xiaomi einen Gewinn von 1,62 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

BYD-Aktie trotzdem fester: Preiskrieg, Regulierung und Buffett-Ausverkauf belasten den chinesischen E-Autobauer

Tesla-Aktie im Blick: Xiaomi kauft drei Model Y - und zeigt Respekt für den Konkurrenten

BYD-Aktie nach Auslieferungszahlen weiter unter Druck: Verkaufsrückgang stoppt Wachstum