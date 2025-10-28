DAX24.301 ±-0,0%Est505.702 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,70 -1,5%Nas23.715 +0,3%Bitcoin98.405 +0,4%Euro1,1661 +0,1%Öl64,14 -2,5%Gold3.965 -0,7%
Kursentwicklung

Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Nachmittag mit Kursabschlägen

28.10.25 16:08 Uhr
Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Nachmittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von Xiaomi gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Xiaomi befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 2,5 Prozent auf 4,95 EUR ab.

Die Xiaomi-Aktie musste um 16:03 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 2,5 Prozent auf 4,95 EUR abwärts. Die Xiaomi-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,93 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,93 EUR. Bisher wurden heute 118.700 Xiaomi-Aktien gehandelt.

Bei 7,40 EUR erreichte der Titel am 18.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 49,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,02 EUR am 28.10.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,98 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 HKD an Xiaomi-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CNY.

Xiaomi gewährte am 19.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 HKD. Im Vorjahresviertel hatte Xiaomi 0,22 HKD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 125,13 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 30,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 95,95 Mrd. HKD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 24.11.2025 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Xiaomi einen Gewinn von 1,62 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

