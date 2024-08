Fokus auf Aktienkurs

Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi macht am Nachmittag Boden gut

29.08.24 16:08 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 2,17 EUR.

Werte in diesem Artikel Aktien Xiaomi 2,17 EUR 0,02 EUR 0,98% Charts|News|Analysen Aktie kaufen

Die Xiaomi-Aktie konnte um 15:42 Uhr im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 2,17 EUR. Die Xiaomi-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 2,17 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 2,17 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Xiaomi-Aktien beläuft sich auf 122.302 Stück. Der Anteilsschein kletterte am 14.05.2024 auf bis zu 2,39 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Xiaomi-Aktie damit 9,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.09.2023 bei 1,36 EUR. Abschläge von 37,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Xiaomi am 21.08.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,19 HKD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 95,95 Mrd. HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 40,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Xiaomi einen Umsatz von 68,14 Mrd. HKD eingefahren. Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.11.2024 veröffentlicht. Experten gehen davon aus, dass Xiaomi im Jahr 2024 0,760 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net

