Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi springt am Mittwochvormittag an

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Xiaomi. Die Aktionäre schickten das Papier von Xiaomi nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie zuletzt 5,0 Prozent auf 5,65 EUR.

Die Xiaomi-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 09:17 Uhr in Grün und gewann 5,0 Prozent auf 5,65 EUR. Der Kurs der Xiaomi-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 5,65 EUR zu. Bei 5,64 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 18.103 Xiaomi-Aktien.

Am 18.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Xiaomi-Aktie 30,94 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 1,69 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Xiaomi-Aktie liegt somit 234,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Xiaomi-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CNY belaufen.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Xiaomi am 18.03.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,39 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Xiaomi noch ein Gewinn pro Aktie von 0,20 HKD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Xiaomi im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 48,88 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 117,88 Mrd. HKD. Im Vorjahresviertel waren 79,18 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Xiaomi am 21.05.2025 präsentieren.

In der Xiaomi-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,34 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

