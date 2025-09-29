Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi gibt am Dienstagvormittag nach

Xiaomi im Blick

Die Aktie von Xiaomi gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Xiaomi-Aktie notierte zuletzt im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 5,91 EUR.

Die Aktie verlor um 09:15 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 0,5 Prozent auf 5,91 EUR. Die Abwärtsbewegung der Xiaomi-Aktie ging bis auf 5,86 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,87 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 10.834 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 18.03.2025 auf bis zu 7,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.10.2024 bei 2,52 EUR. Abschläge von 57,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Xiaomi-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CNY belaufen.

Am 19.08.2025 hat Xiaomi die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 HKD gegenüber 0,22 HKD im Vorjahresquartal. Xiaomi hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 125,13 Mrd. HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 30,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 95,95 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 24.11.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Xiaomi-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,62 CNY fest.

