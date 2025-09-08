Xpeng Aktie News: Xpeng gewinnt am Dienstagnachmittag an Fahrt
Die Aktie von Xpeng gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Xpeng zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 20,70 USD.
Die Xpeng-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 20,70 USD. In der Spitze legte die Xpeng-Aktie bis auf 20,79 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 20,60 USD. Zuletzt wechselten 161.708 Xpeng-Aktien den Besitzer.
Am 12.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 27,16 USD an. Mit einem Zuwachs von 31,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,11 USD am 10.09.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 60,81 Prozent.
Xpeng-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.
Am 19.08.2025 äußerte sich Xpeng zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Xpeng ebenfalls -0,19 USD je Aktie eingebüßt. Umsatzseitig wurden 2,53 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Xpeng 1,12 Mrd. USD umgesetzt.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2025 erfolgen.
Laut Analysten dürfte Xpeng im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,217 CNY einfahren.
Xpeng-Aktie zieht an: Xpeng übertrifft bei Umsatz und Gewinn alle Erwartungen
Ausblick: Xpeng veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Wie die NVIDIA-Aktie die Welt verändert: Wo steckt die Technologie des KI-Giganten überall drin?
