Xpeng Aktie News: Xpeng gibt am Nachmittag ab

10.09.25 16:11 Uhr
Xpeng Aktie News: Xpeng gibt am Nachmittag ab

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Xpeng. Die Xpeng-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 3,0 Prozent auf 20,14 USD.

Xpeng
17,15 EUR -0,65 EUR -3,65%
Die Xpeng-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 3,0 Prozent im Minus bei 20,14 USD. Das Tagestief markierte die Xpeng-Aktie bei 20,11 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 20,28 USD. Von der Xpeng-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 167.790 Stück gehandelt.

Am 12.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,16 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 34,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,39 USD am 13.09.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 58,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Xpeng seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Xpeng am 19.08.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Xpeng ebenfalls -0,19 USD je Aktie eingebüßt. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,53 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 125,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Xpeng einen Umsatz von 1,12 Mrd. USD eingefahren.

Die Xpeng-Bilanz für Q3 2025 wird am 13.11.2025 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,217 CNY je Xpeng-Aktie.

Redaktion finanzen.net

