Xpeng Aktie News: Xpeng am Montagabend mit Kursfeuerwerk

10.11.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Xpeng gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Xpeng zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 14,5 Prozent auf 25,66 USD.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 14,5 Prozent auf 25,66 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Xpeng-Aktie bisher bei 25,73 USD. Bei 23,77 USD eröffnete der Anteilsschein. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.227.501 Xpeng-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 27,16 USD. Dieser Kurs wurde am 12.03.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,85 Prozent. Am 03.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 11,15 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 56,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Xpeng-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CNY ausgeschüttet werden.

Am 19.08.2025 legte Xpeng die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,07 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,19 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 2,53 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,12 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 17.11.2025 dürfte Xpeng Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Xpeng möglicherweise am 24.11.2026 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Xpeng im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,031 CNY einfahren.

Redaktion finanzen.net

