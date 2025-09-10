DAX23.704 +0,3%ESt505.387 +0,5%Top 10 Crypto16,26 +2,9%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin97.506 +0,1%Euro1,1738 +0,3%Öl66,24 -2,0%Gold3.637 -0,1%
So bewegt sich Xpeng

Xpeng Aktie News: Xpeng gewinnt am Abend an Fahrt

11.09.25 20:24 Uhr
Xpeng Aktie News: Xpeng gewinnt am Abend an Fahrt

Die Aktie von Xpeng gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Xpeng-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 20,54 USD zu.

Um 20:07 Uhr wies die Xpeng-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 20,54 USD nach oben. In der Spitze legte die Xpeng-Aktie bis auf 20,66 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 20,40 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 520.429 Xpeng-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (27,16 USD) erklomm das Papier am 12.03.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 32,26 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,39 USD. Dieser Wert wurde am 13.09.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Xpeng-Aktie derzeit noch 59,17 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Xpeng seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten.

Am 19.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Xpeng ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,19 USD in den Büchern gestanden. Xpeng hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,53 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 125,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,12 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Xpeng am 13.11.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Xpeng-Verlust in Höhe von -1,217 CNY je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

