Xpeng Aktie News: Xpeng verliert am Abend

16.10.25 20:23 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Xpeng. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 21,32 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Xpeng
18,50 EUR 0,05 EUR 0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Xpeng-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr um 1,5 Prozent auf 21,32 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Xpeng-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 21,04 USD aus. Mit einem Wert von 21,35 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 520.295 Xpeng-Aktien den Besitzer.

Am 12.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 27,16 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Xpeng-Aktie 27,39 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 10,07 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.10.2024). Abschläge von 52,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Xpeng-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CNY.

Am 19.08.2025 hat Xpeng in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Xpeng hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,07 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,19 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 125,58 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,53 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 1,12 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Xpeng wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 vorlegen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,147 CNY je Xpeng-Aktie.

Redaktion finanzen.net

