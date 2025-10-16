Xpeng Aktie News: Xpeng am Donnerstagnachmittag mit KursVerlusten

Kurs der Xpeng

Die Aktie von Xpeng gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Xpeng-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,6 Prozent auf 21,08 USD abwärts.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 2,6 Prozent auf 21,08 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Xpeng-Aktie bisher bei 21,04 USD. Bei 21,35 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 195.621 Xpeng-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 27,16 USD erreichte der Titel am 12.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,84 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Xpeng-Aktie. Bei einem Wert von 10,07 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.10.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Xpeng-Aktie derzeit noch 52,23 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Xpeng-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CNY belaufen.

Am 19.08.2025 hat Xpeng in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,07 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 125,58 Prozent auf 2,53 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,12 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 13.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Xpeng im Jahr 2025 -1,147 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.

