Hoffnung auf US-Zinssenkung: DAX auf Richtungssuche -- Wall Street fester -- China lastet auf Rheinmetall, RENK und HENSOLDT -- Goldpreisrekord, NEL, BASF, D-Wave, DroneShield, AMD im Fokus
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
NVIDIA: Mit einem neuen Spitzenziel von 320 USD sieht die HSBC noch 75%iges Potenzial. Die Gründe!
Xpeng Aktie News: Xpeng am Mittwochnachmittag fester

15.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Xpeng zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Xpeng-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Plus bei 21,71 USD.

Die Xpeng-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 2,0 Prozent auf 21,71 USD. Der Kurs der Xpeng-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 22,13 USD zu. Mit einem Wert von 21,95 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 121.390 Xpeng-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (27,16 USD) erklomm das Papier am 12.03.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Xpeng-Aktie derzeit noch 25,10 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.10.2024 bei 10,07 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 53,62 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Xpeng-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CNY.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Xpeng am 19.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,07 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,19 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 2,53 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,12 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 13.11.2025 dürfte Xpeng Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,147 CNY je Xpeng-Aktie belaufen.

