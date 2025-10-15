Xpeng Aktie News: Anleger greifen bei Xpeng am Mittwochabend zu

So bewegt sich Xpeng

Die Aktie von Xpeng gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Xpeng-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 21,71 USD.

Um 20:08 Uhr stieg die Xpeng-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 21,71 USD. In der Spitze gewann die Xpeng-Aktie bis auf 22,13 USD. Bei 21,95 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 413.871 Xpeng-Aktien den Besitzer.

Am 12.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 27,16 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,13 Prozent könnte die Xpeng-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 18.10.2024 Kursverluste bis auf 10,07 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Xpeng-Aktie liegt somit 115,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Xpeng-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete Xpeng 0,000 USD aus.

Xpeng ließ sich am 19.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Xpeng hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,07 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,19 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 125,58 Prozent auf 2,53 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,12 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Xpeng-Bilanz für Q3 2025 wird am 13.11.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Xpeng einen Verlust von -1,147 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

