Xpeng Aktie News: Xpeng am Nachmittag in Grün

Kurs der Xpeng

Die Aktie von Xpeng gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Xpeng-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 3,3 Prozent im Plus bei 23,51 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Xpeng-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 3,3 Prozent auf 23,51 USD nach oben. Bei 23,68 USD markierte die Xpeng-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 23,15 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden via New York 643.758 Xpeng-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.03.2025 bei 27,16 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.08.2024 bei 6,91 USD. Abschläge von 70,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Xpeng-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Xpeng am 19.08.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Xpeng ebenfalls -0,19 USD je Aktie eingebüßt. Der Umsatz wurde auf 2,53 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,12 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Xpeng wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 vorlegen. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Xpeng möglicherweise am 25.08.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Xpeng im Jahr 2025 -1,240 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xpeng-Aktie

Xpeng-Aktie zieht an: Xpeng übertrifft bei Umsatz und Gewinn alle Erwartungen

Ausblick: Xpeng veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Wie die NVIDIA-Aktie die Welt verändert: Wo steckt die Technologie des KI-Giganten überall drin?