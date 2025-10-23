Xpeng Aktie News: Xpeng tendiert am Donnerstagabend nordwärts

Blick auf Xpeng-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Xpeng. Die Xpeng-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 21,50 USD.

Um 20:07 Uhr stieg die Xpeng-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 21,50 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Xpeng-Aktie bei 21,57 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 21,20 USD. Zuletzt wurden via New York 211.187 Xpeng-Aktien umgesetzt.

Am 12.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 27,16 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Xpeng-Aktie liegt somit 20,84 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.10.2024 bei 10,42 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 51,53 Prozent.

Xpeng-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CNY belaufen.

Am 19.08.2025 äußerte sich Xpeng zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,07 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,19 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,53 Mrd. USD – ein Plus von 125,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Xpeng 1,12 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 13.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Xpeng veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Xpeng im Jahr 2025 -1,089 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xpeng-Aktie

BYD-Aktie zwischen Absatzflaute, Händlerausbau und Europa-Strategie

Aktien legen zu: BYD-Auslieferungen gehen im September zurück - Xpeng, NIO & Co. teils mit neuen Rekorden

Aktien von BYD, Li Auto NIO & Co. heben ab: Anleger reagieren auf jüngste Nachrichten erleichtert