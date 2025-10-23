Xpeng Aktie News: Xpeng am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Blick auf Xpeng-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Xpeng. Die Aktionäre schickten das Papier von Xpeng nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 21,38 USD.

Das Papier von Xpeng konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 21,38 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Xpeng-Aktie bei 21,43 USD. Bei 21,20 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 71.740 Xpeng-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 12.03.2025 auf bis zu 27,16 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,06 Prozent könnte die Xpeng-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.10.2024 bei 10,42 USD. Der aktuelle Kurs der Xpeng-Aktie ist somit 51,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Xpeng-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY aus.

Am 19.08.2025 legte Xpeng die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,07 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,19 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Xpeng im vergangenen Quartal 2,53 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 125,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Xpeng 1,12 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2025 veröffentlicht.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,089 CNY je Xpeng-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xpeng-Aktie

BYD-Aktie zwischen Absatzflaute, Händlerausbau und Europa-Strategie

Aktien legen zu: BYD-Auslieferungen gehen im September zurück - Xpeng, NIO & Co. teils mit neuen Rekorden

Aktien von BYD, Li Auto NIO & Co. heben ab: Anleger reagieren auf jüngste Nachrichten erleichtert