Fortschritte im Handelsstreit: DAX letztlich fester -- Bitcoin zieht deutlich an -- Gewinn von Porsche bricht ein -- Tesla, EVOTEC, thyssenkrupp, Gerresheimer, Nordex, Beyond Meat, Goldpreis im Fokus
Aktienkurs aktuell

Xpeng Aktie News: Xpeng schießt am Montagnachmittag hoch

27.10.25 16:08 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Xpeng. Zuletzt konnte die Aktie von Xpeng zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 6,4 Prozent auf 23,00 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Xpeng
19,60 EUR 1,00 EUR 5,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Xpeng konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 6,4 Prozent auf 23,00 USD. Die Xpeng-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 23,04 USD. Bei 22,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 604.731 Xpeng-Aktien.

Bei einem Wert von 27,16 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.03.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 18,09 Prozent könnte die Xpeng-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 26.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 10,70 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 53,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Xpeng-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Xpeng-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CNY belaufen.

Xpeng ließ sich am 19.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,07 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,19 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 125,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,53 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,12 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 13.11.2025 dürfte Xpeng Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -1,089 CNY je Aktie in den Xpeng-Büchern.

Redaktion finanzen.net

