Zalando Aktie News: Zalando am Mittag mit KursVerlusten

Die Aktie von Zalando gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Zalando-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 28,95 EUR.

Die Zalando-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,2 Prozent auf 28,95 EUR ab. Bei 28,90 EUR markierte die Zalando-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 29,25 EUR. Der Tagesumsatz der Zalando-Aktie belief sich zuletzt auf 171.910 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 27.09.2024 auf bis zu 30,13 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 3,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 18.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,95 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 44,91 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Zalando 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Zalando-Aktie bei 33,29 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Zalando am 06.08.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,37 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zalando in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,40 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,64 Mrd. EUR im Vergleich zu 2,56 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 05.11.2024 dürfte Zalando Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Zalando rechnen Experten am 30.10.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,931 EUR je Zalando-Aktie belaufen.

