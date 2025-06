Zalando Aktie News: Anleger greifen bei Zalando am Mittwochmittag zu

Aktienentwicklung

Die Aktie von Zalando gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Zalando-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 31,31 EUR zu.

Um 11:47 Uhr konnte die Aktie von Zalando zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 31,31 EUR. Bei 31,57 EUR erreichte die Zalando-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 31,23 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 176.328 Zalando-Aktien umgesetzt.

Am 18.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 40,08 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,01 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 20,26 EUR fiel das Papier am 25.06.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Zalando-Aktie 54,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Zalando-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Zalando 0,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 38,64 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Zalando am 06.05.2025. Zalando hat ein EPS von 0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,03 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,42 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,24 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 06.08.2025 dürfte Zalando Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Am 30.07.2026 wird Zalando schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Zalando im Jahr 2025 1,31 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

