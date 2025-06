Zalando Aktie News: Zalando verteidigt am Donnerstagmittag Vortagesniveau

Notierung im Blick

Die Aktie von Zalando hat am Donnerstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 30,74 EUR zeigte sich die Zalando-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Zalando-Aktie zeigte sich um 11:44 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 30,74 EUR an der Tafel. Die Zalando-Aktie zog in der Spitze bis auf 30,95 EUR an. Die Zalando-Aktie sank bis auf 30,60 EUR. Bei 30,81 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 104.221 Zalando-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.02.2025 bei 40,08 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,38 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,26 EUR am 25.06.2024. Mit Abgaben von 34,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Zalando-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 38,64 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Zalando am 06.05.2025. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,04 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,03 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,95 Prozent auf 2,42 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,24 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Zalando am 06.08.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Zalando-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 30.07.2026.

Experten taxieren den Zalando-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,29 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

DAX 40-Titel Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte eine Zalando-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Zalando-Aktie erhält von RBC Capital Markets Bewertung: Outperform

Zalando-Aktie gefragt: Zalando neu auf Goldmans Favoritenliste