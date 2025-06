Zalando Aktie News: Zalando am Nachmittag billiger

Kursentwicklung

Die Aktie von Zalando gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Zalando-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 30,50 EUR ab.

Um 15:52 Uhr ging es für die Zalando-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 30,50 EUR. Der Kurs der Zalando-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 30,50 EUR nach. Bei 30,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 199.694 Zalando-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 40,08 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 31,41 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 25.06.2024 Kursverluste bis auf 20,26 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 38,64 EUR.

Zalando ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal hatte Zalando ebenfalls ein EPS von -0,03 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,42 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,24 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Zalando dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 30.07.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Zalando im Jahr 2025 1,29 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

DAX 40-Titel Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte eine Zalando-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Zalando-Aktie erhält von RBC Capital Markets Bewertung: Outperform

Zalando-Aktie gefragt: Zalando neu auf Goldmans Favoritenliste