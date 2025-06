Zalando Aktie News: Zalando fällt am Nachmittag

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 30,28 EUR.

Das Papier von Zalando gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,6 Prozent auf 30,28 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Zalando-Aktie ging bis auf 30,28 EUR. Bei 30,81 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 428.591 Zalando-Aktien umgesetzt.

Am 18.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 40,08 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 32,36 Prozent Plus fehlen der Zalando-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,26 EUR am 25.06.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Zalando-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 38,64 EUR für die Zalando-Aktie.

Am 06.05.2025 hat Zalando die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal hatte Zalando ebenfalls ein EPS von -0,03 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 2,42 Mrd. EUR gegenüber 2,24 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 06.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Zalando-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Zalando im Jahr 2025 1,29 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

