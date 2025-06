Zalando Aktie News: Zalando am Nachmittag mit stabiler Tendenz

So bewegt sich Zalando

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 31,09 EUR.

Werte in diesem Artikel

Kaum Ausschläge verzeichnete die Zalando-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 15:52 Uhr bei 31,09 EUR. Kurzfristig markierte die Zalando-Aktie bei 31,57 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte Zalando-Aktie bei 30,90 EUR. Bei 31,23 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 307.411 Zalando-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.02.2025 bei 40,08 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Zalando-Aktie 28,92 Prozent zulegen. Am 25.06.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,26 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 53,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Zalando-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 38,64 EUR je Zalando-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Zalando am 06.05.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 2,42 Mrd. EUR gegenüber 2,24 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Zalando wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Zalando rechnen Experten am 30.07.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Zalando-Gewinn in Höhe von 1,31 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Zalando-Aktie erhält von RBC Capital Markets Bewertung: Outperform

Zalando-Aktie gefragt: Zalando neu auf Goldmans Favoritenliste

Mai 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Zalando-Aktie angepasst