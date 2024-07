Zalando Aktie News: Zalando am Nachmittag auf grünem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Zalando zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 23,48 EUR zu.

Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 23,48 EUR. In der Spitze gewann die Zalando-Aktie bis auf 23,65 EUR. Bei 23,18 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 301.653 Zalando-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 28.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 32,17 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Zalando-Aktie mit einem Kursplus von 37,01 Prozent wieder erreichen. Am 18.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,95 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Zalando-Aktie 32,07 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Zalando-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 32,64 EUR.

Zalando ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Zalando ebenfalls -0,15 EUR je Aktie eingebüßt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zalando in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,63 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,24 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.08.2024 veröffentlicht. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Zalando möglicherweise am 31.07.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Zalando-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,834 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

