Zalando Aktie News: Zalando tendiert am Mittag seitwärts

Kursentwicklung

Die Aktie von Zalando hat am Mittwochmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Zalando-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 24,38 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Zalando-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 24,38 EUR an der Tafel. In der Spitze legte die Zalando-Aktie bis auf 24,94 EUR zu. Die höchsten Verluste verbuchte die Zalando-Aktie bis auf 24,30 EUR. Bei 24,83 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 176.080 Zalando-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 32,17 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.07.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 31,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 18.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 15,95 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zalando-Aktie derzeit noch 34,58 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Zalando-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Zalando-Aktie bei 32,84 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Zalando am 07.05.2024 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,24 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,26 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 06.08.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Zalando-Aktie in Höhe von 0,813 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Was Analysten von der Zalando-Aktie erwarten

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zeigt sich schwächer

Verluste in Frankfurt: DAX liegt am Dienstagnachmittag im Minus